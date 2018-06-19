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  • Просмотров: 475
  • Дата: Вчера, 20:30
Вчера, 20:30

Одессе вернут храм

Категория: Фоторепортаж


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Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
Одессе вернут храм
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В одесском Преображенском парке (бывший парк Ильича рядом Привозом) заново построят храм Всех Святых. По словам пресс-секретаря одесской УПЦ (МП) отца Сергея Лебедева, работы по воссозданию церкви, взорванной большевиками в 1935 году, курирует представитель Одесской епархии отец Олег Мокряк.

Раскопки на территории парка начались еще в 2008 году. Рабочие откопали большую часть фундамента церкви. В планах реставраторов — воссоздание храма по старым фотографиям и эскизам. Все, кто трудится над храмом, — добровольцы. Напомним, рядом с храмом когда-то были похоронены легендарная актриса Вера Холодная и брат Пушкина — Лев.


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Одессе вернут храм

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