Одессе вернут храм

В одесском Преображенском парке (бывший парк Ильича рядом Привозом) заново построят храм Всех Святых. По словам пресс-секретаря одесской УПЦ (МП) отца Сергея Лебедева, работы по воссозданию церкви, взорванной большевиками в 1935 году, курирует представитель Одесской епархии отец Олег Мокряк.

Раскопки на территории парка начались еще в 2008 году. Рабочие откопали большую часть фундамента церкви. В планах реставраторов — воссоздание храма по старым фотографиям и эскизам. Все, кто трудится над храмом, — добровольцы. Напомним, рядом с храмом когда-то были похоронены легендарная актриса Вера Холодная и брат Пушкина — Лев.