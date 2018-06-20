Руководство таможенных органов стран ГУАМ обсудило в Одессе ряд совместных проектов

20 июня в Одессе состоялось заседание Руководящего комитета Проекта по содействию торговле и транспортировке ГУАМ с участием руководителей таможенных администраций Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

В ходе заседания в Одессе обсуждалась реализация ряда проектов: о применении и взаимном признания электронной цифровой подписи (ЭЦП) при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через госграницу стран-членов ГУАМ; о разработке концепции «Цифрового торгового узла ГУАМ»; о взаимодействии стран ГУАМ в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом.

СПРАВКА: Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ — региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы. Организация действует с 1997 года.