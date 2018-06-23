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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Морвокзал теперь у нас — кинетический

Категория: Фоторепортаж


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Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
Морвокзал теперь у нас — кинетический
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Чтобы реконструировать морские ворота Одессы, потребовалось пять тендеров, 13 млн грн и 5000 подвижных металлических пластин.

Одесситам презентовали обновленный фасад здания морвокзала. Теперь его украшает кинетическая конструкция из подвижных пластин, которые колышутся на ветру. Это первая конструкция такого типа в Украине.

Реконструкцию фасада морвокзала начали еще два года назад в рамках проекта по созданию на его территории открытого таможенного пространства. Последнее, впрочем, так и не появилось, а вот обновленное "лицо" здания вокзала - Открыли недавно.

Некогда зеркальный фасад здания заменила конструкция, на которой закрепили 5000 подвижных металлических пластин. Двигаясь под воздействием ветра, они создают эффект морской ряби.


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Морвокзал теперь у нас — кинетический

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