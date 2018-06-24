Надежные опоры трассы Здоровья

В Одессе, на Большом Фонтане продолжается строительство будущей пятнадцати километровой велопешеходной трассы, прочность ее опор обеспечивают 36 буронабивных свай. По отчетам на 21 июня 2018 года — устройство данных свай полностью завершено. Что касается четырех опор, то они практически установлены.

Напомним, что строительство велопешеходной эстакады началось с торжественной закладки капсулы времени 18 апреля 2018 года. И стала поистине историческим событием для города Одессы.