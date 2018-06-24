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  • Дата: Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00

Надежные опоры трассы Здоровья

Категория: Фоторепортаж


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Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
Надежные опоры трассы Здоровья
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В Одессе, на Большом Фонтане продолжается строительство будущей пятнадцати километровой велопешеходной трассы, прочность ее опор обеспечивают 36 буронабивных свай. По отчетам на 21 июня 2018 года — устройство данных свай полностью завершено. Что касается четырех опор, то они практически установлены.

Напомним, что строительство велопешеходной эстакады началось с торжественной закладки капсулы времени 18 апреля 2018 года. И стала поистине историческим событием для города Одессы.


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Надежные опоры трассы Здоровья

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