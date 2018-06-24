 
Информация к новости
  • Просмотров: 49
  • Дата: Вчера, 15:34
Вчера, 15:34

Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу

Категория: Фоторепортаж


prev

Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу
next

Это уже третий визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу и первый уже в новом статусе президента Всемирной объединённой организации карате (WUKO), которую он возглавил в этом месяце. Паоло Балаффио посетил спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Спортивные стадионы и площадки, на которых тренируются одесские студенты, не уступают лучшим европейским спорткомплексам. Убедившись в высоком уровне спортивной базы, президент WUKO заявил, что вынесет на рассмотрение Всемирной объединённой организации карате Одессу – как возможное место проведения чемпионата, который объединит около двух с половиной тысяч участников из 90 стран.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 