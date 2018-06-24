Это уже третий визит основателя макотокай карате Паоло Балаффио в Одессу и первый уже в новом статусе президента Всемирной объединённой организации карате (WUKO), которую он возглавил в этом месяце. Паоло Балаффио посетил спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, расположенный на берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана. Спортивные стадионы и площадки, на которых тренируются одесские студенты, не уступают лучшим европейским спорткомплексам. Убедившись в высоком уровне спортивной базы, президент WUKO заявил, что вынесет на рассмотрение Всемирной объединённой организации карате Одессу – как возможное место проведения чемпионата, который объединит около двух с половиной тысяч участников из 90 стран.