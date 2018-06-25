Одесские платаны погибают?

Об этом свидетельствует массовое сбрасывание коры. Специалисты отмечают, что эти деревья постоянно понемногу скидывают кору, однако не в таких количествах, как сейчас.

Небезопасно заливать деревья цементной крошкой ради облагораживая клумбы, и прокладывать неаккуратно трубы.

У дерева, как живого организма, просто исчезает необходимое воздушно-почвенное циркуляторное сообщение, что имеет немаловажное значение для здоровой жизни и существования дерева. Это уже аномалия, когда платан так судорожно и в срочном порядке начинает скидывать кору. Это означает, что дерево погибает?