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  • Просмотров: 97
  • Дата: Вчера, 19:10
Вчера, 19:10

Одесские платаны погибают?

Категория: Фоторепортаж


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Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
Одесские платаны погибают?
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Об этом свидетельствует массовое сбрасывание коры. Специалисты отмечают, что эти деревья постоянно понемногу скидывают кору, однако не в таких количествах, как сейчас.

Небезопасно заливать деревья цементной крошкой ради облагораживая клумбы, и прокладывать неаккуратно трубы.

У дерева, как живого организма, просто исчезает необходимое воздушно-почвенное циркуляторное сообщение, что имеет немаловажное значение для здоровой жизни и существования дерева. Это уже аномалия, когда платан так судорожно и в срочном порядке начинает скидывать кору. Это означает, что дерево погибает?


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Одесские платаны погибают?

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