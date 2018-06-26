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  • Просмотров: 92
  • Дата: Вчера, 21:30
Вчера, 21:30

Туристические копы оседлали новенькие велосипеды

Категория: Фоторепортаж


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Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
Туристические копы оседлали новенькие велосипеды
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Туристическая полиция Одессы, которая начала работать в регионе 1 июня, получила новые велосипеды для патрулирования территории. Двухколесный транспорт — подарок Консультативной миссии Европейского союза в Украине. Его стоимость — 12 тысяч евро.

Передача велосипедов происходила на центральной аллее в Аркадии. Всего туристическая полиция получила 10 байков и необходимых аксессуаров к ним — перчатки и шлемы. Велосипеды выполнены в черно-белой гамме, имеют надпись: «Национальная полиция», а также свой порядковый номер.  

Глава операционного департамента Консультативной миссии ЕС в Украине Удо Мюллер рассказал, что туристическая полиция распространена во многих странах Европейского союза. Наличие велосипедов в парке полиции позволит стражам правопорядка нести службу там, где нельзя передвигаться на автомобилях.

«Наша инициатива связана с построением доверия и сотрудничества между полицией и гражданами, потому что полиция должна работать в тесном сотрудничестве с гражданами. Одесса — очень важный город для туризма, быть на велосипедах и работать близко к людям — это то, что сейчас необходимо. Крайне важно, чтобы одесситы могли полагаться на те услуги, которые предоставляет полиция в плане обеспечения правопорядка», — прокомментировал представитель КМЕС.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Одесской области Сергея Дёрова, на данный момент в велопатруле туристической полиции 15 человек, они обеспечивают безопасность в прибрежных зонах. Начальник управления превентивной деятельности областной полиции Иван Ищенко добавил, что полицейские на новых велосипедах будут ездить от Лузановки для Аркадии. По его мнению, это улучшит патрулирование и время реагирования на правонарушения.

«Помощь Еврокомиссии заключается не только в предоставлении велосипедов или материальных ценностей, также они предоставляют нам колоссальный опыт в ходе консультаций и общения. они нам передают опыт стран евросоюза, где также развит туристический комплекс», — отметил Дёров.

Напомним, в составе туристической полиции региона — около 300 человек. Это и сотрудники Нацполиции, и нацгвардейцы, и патрульная водная полицию и водолазы. С 1 июня до середины октября они будут в круглосуточном режиме обеспечивать правопорядок и безопасность в прибрежной зоне Одессы, а также в туристических районах области.


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Туристические копы оседлали новенькие велосипеды

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