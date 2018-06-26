Туристические копы оседлали новенькие велосипеды

Туристическая полиция Одессы, которая начала работать в регионе 1 июня, получила новые велосипеды для патрулирования территории. Двухколесный транспорт — подарок Консультативной миссии Европейского союза в Украине. Его стоимость — 12 тысяч евро.

Передача велосипедов происходила на центральной аллее в Аркадии. Всего туристическая полиция получила 10 байков и необходимых аксессуаров к ним — перчатки и шлемы. Велосипеды выполнены в черно-белой гамме, имеют надпись: «Национальная полиция», а также свой порядковый номер.

Глава операционного департамента Консультативной миссии ЕС в Украине Удо Мюллер рассказал, что туристическая полиция распространена во многих странах Европейского союза. Наличие велосипедов в парке полиции позволит стражам правопорядка нести службу там, где нельзя передвигаться на автомобилях.

«Наша инициатива связана с построением доверия и сотрудничества между полицией и гражданами, потому что полиция должна работать в тесном сотрудничестве с гражданами. Одесса — очень важный город для туризма, быть на велосипедах и работать близко к людям — это то, что сейчас необходимо. Крайне важно, чтобы одесситы могли полагаться на те услуги, которые предоставляет полиция в плане обеспечения правопорядка», — прокомментировал представитель КМЕС.

По словам временно исполняющего обязанности начальника ГУНП в Одесской области Сергея Дёрова, на данный момент в велопатруле туристической полиции 15 человек, они обеспечивают безопасность в прибрежных зонах. Начальник управления превентивной деятельности областной полиции Иван Ищенко добавил, что полицейские на новых велосипедах будут ездить от Лузановки для Аркадии. По его мнению, это улучшит патрулирование и время реагирования на правонарушения.

«Помощь Еврокомиссии заключается не только в предоставлении велосипедов или материальных ценностей, также они предоставляют нам колоссальный опыт в ходе консультаций и общения. они нам передают опыт стран евросоюза, где также развит туристический комплекс», — отметил Дёров.

Напомним, в составе туристической полиции региона — около 300 человек. Это и сотрудники Нацполиции, и нацгвардейцы, и патрульная водная полицию и водолазы. С 1 июня до середины октября они будут в круглосуточном режиме обеспечивать правопорядок и безопасность в прибрежной зоне Одессы, а также в туристических районах области.