Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы

С 29 июня по 1 июля в парке Шевченко проходит Всеукраинская выставка мастеров хенд-мейд индустрии и народно-прикладного творчества «Лавка мастеров».

Посетители выставки смогут ознакомиться с ремеслами и товарами народного промысла из разных регионов и областей Украины: Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Ровенской, Черкасской, Житомирской и др.

На выставке «Лавка мастеров» будут представлены традиции, стили одежды, творчество, особенности культуры, присущие определенным регионам страны.

Также будут проводиться мероприятия познавательно-обучающего характера: мастер-классы по бисероплетению, вязанию мандалы, кукол-зерновушек, пошиву игольницы, росписи пряников, гипсовых фигурок и др.