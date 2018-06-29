 
Информация к новости
  • Просмотров: 116
  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы

Категория: Фоторепортаж


prev

Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы
next

С 29 июня по 1 июля в парке Шевченко проходит Всеукраинская выставка мастеров хенд-мейд индустрии и народно-прикладного творчества «Лавка мастеров».

Посетители выставки смогут ознакомиться с ремеслами и товарами народного промысла из разных регионов и областей Украины: Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Ровенской, Черкасской, Житомирской и др.

На выставке «Лавка мастеров» будут представлены традиции, стили одежды, творчество, особенности культуры, присущие определенным регионам страны.

Также будут проводиться мероприятия познавательно-обучающего характера: мастер-классы по бисероплетению, вязанию мандалы, кукол-зерновушек, пошиву игольницы, росписи пряников, гипсовых фигурок и др.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Made in Ukraine: одесситам представят товары ручной работы

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 