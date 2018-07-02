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  • Просмотров: 683
  • Дата: Вчера, 20:20
Вчера, 20:20

Прогулка по санаторию им.Чкалова

Категория: Фоторепортаж


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Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
Прогулка по санаторию им.Чкалова
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Летний день прекрасно подходит для прогулки по санаторию им. Чкалова — чтобы поглядеть на старинные особняки и новое строительство.

Бывшие дачи на территории санатория, по счастью, находятся в неплохом состоянии, но не все. Некоторые, по их виду, ждут ремонта. Вот остатки оранжереи Маразли своим видом пока не внушают оптимизма, хоть там и не раз работали энтузиасты, которые не дают памятнику архитектуры и вовсе разрушиться.

А рядом, с видом на море, строится многоэтажный жилой комплекс. Вот с ним будет полный порядок.


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Прогулка по санаторию им.Чкалова

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