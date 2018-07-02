Прогулка по санаторию им.Чкалова

Летний день прекрасно подходит для прогулки по санаторию им. Чкалова — чтобы поглядеть на старинные особняки и новое строительство.

Бывшие дачи на территории санатория, по счастью, находятся в неплохом состоянии, но не все. Некоторые, по их виду, ждут ремонта. Вот остатки оранжереи Маразли своим видом пока не внушают оптимизма, хоть там и не раз работали энтузиасты, которые не дают памятнику архитектуры и вовсе разрушиться.

А рядом, с видом на море, строится многоэтажный жилой комплекс. Вот с ним будет полный порядок.