Итальянцы в Одессе

В рамках официального визита в Украину Одесскую таможню посетили генеральный директор Агентства таможни и монополий Италии господин Джованни Кесслер и руководитель офиса законодательства и таможенной политики Центрального директората международных отношений госпожа Киара ди Баттиста.

Гости ознакомились с деятельностью Группы портового контроля, работой экспресс-сервиса «АвтоХАБ» и таможенными процедурами на ВМК «ЕВРОТЕРМИНАЛ». Они также вместе с таможенниками в кабине сканирующей системы «RAPISCAN» отсканировали контейнер и наблюдали за работой кинологических команд, которые успешно продемонстрировали навыки поиска наркотических средств и табачных изделий.

Подводя итоги встрече, господин Кесслер, известный итальянский юрист и прокурор, который возглавил Агентство таможни и монополий Италии год назад, сказал, что доволен тем, что увидел воочию работу Одесской таможни. По его мнению, необходимо развивать таможенное сотрудничество, которое способствует интеграции и дает возможность обмениваться опытом и навыками. Ведь, как заметил г-н Кесслер, всегда есть интересные наработки, которые полезно позаимствовать.