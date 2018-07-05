15-ю годовщину со дня создания отмечает общественная организация высших офицеров. Сегодня в ней 46 генералов, адмиралов, видных украинских военачальников.

Руководит уникальной общественной организацией генерал Владимир Самсонович Минасов. Он долгие годы командовал Одесским высшим артиллерийским училищем. Общий офицерский стаж членов общественной - 820 лет.

На днях произошло важное событие - четырем генералам было вручено свидетельство о членстве в организации и вручены наградные знаки. Среди пополнения - генерал армии Украины, бывший министр обороны Украины и бывший командующий войсками Одесского военного округа генерал армии Украины Виталий Радецкий.

Опыт в запас не уходит, - делится своими впечатлениями руководитель организации генерал Владимир Минасов. - Мы активной участвуем в патриотическом воспитании подрастающего поколения, ведем научную работу, принимаем участие в работе Музея боевой славы Южного оперативного командования, встречаемся с молодыми офицерами, с которыми делимся опытом работы с личным составом, организации процесса боевой подготовки