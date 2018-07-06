Памятник изобретателю подводной лодки переедет?

После окончания работ по благоустройству дороги возле Дворца спорта городскому совету необходимо будет привести в приличный вид территории, которые рядом. В первую очередь при этом необходимо перевезти памятник Стефану Джевецкому, который находится в парке Победы. Геннадий Труханов уверен, что данный архитектурный памятник нужно поместить в парке на 411-й батарее. Там стоит разная техника, и он там будет хорошо выглядеть.

На текущий момент идут разговоры с ветеранскими собраниями. Если все будут согласны на перемещение, то его туда поместят или начнут искать новое место.