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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Памятник изобретателю подводной лодки переедет?

Категория: Фоторепортаж


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Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
Памятник изобретателю подводной лодки переедет?
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После окончания работ по благоустройству дороги возле Дворца спорта городскому совету необходимо будет привести в приличный вид территории, которые рядом. В первую очередь при этом необходимо перевезти памятник Стефану Джевецкому, который находится в парке Победы. Геннадий Труханов уверен, что данный архитектурный памятник нужно поместить в парке на 411-й батарее. Там стоит разная техника, и он там будет хорошо выглядеть.

На текущий момент идут разговоры с ветеранскими собраниями. Если все будут согласны на перемещение, то его туда поместят или начнут искать новое место.


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Памятник изобретателю подводной лодки переедет?

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