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  • Просмотров: 249
  • Дата: Вчера, 20:20
Вчера, 20:20

Фасад роддома №7 будет разноцветным

Категория: Фоторепортаж


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Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
Фасад роддома №7 будет разноцветным
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В Одессе проводят капитальный ремонт здания родильного дома №7. В рамках капремонта проводятся ремонтные работы и утепление фасада, замена окон на энергосберегающие. Также будет проведено благоустройство территории возле медучреждения. Ранее в роддоме №7 был проведен капитальный ремонт кровельного покрытия и несущих перекрытий.

Кроме того, во время закрытия родильного дома №7 на ежегодную плановую дезинфекцию в течение ближайшего месяца запланировано проведение ремонта гинекологического отделения, 2-го акушерского отделения и детского отделения с палатой интенсивной терапии. Внутренние ремонтные работы будут проводиться за счет привлечения внебюджетных и благотворительных средств. Ранее для роддома №7 закуплены 30 современных кроватей и прикроватных тумбочек.

Кроме высокой квалификации медицинского персонала, важное значение имеют комфортные условия пребывания мам и малышей в родильном доме. Маленькие одесситы с первых дней жизни должны находиться в благоустроенных родильных залах и палатах, чтобы беременные и роженицы испытывали положительные эмоции от пребывания в учреждении.


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Фасад роддома №7 будет разноцветным

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