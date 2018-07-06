Фасад роддома №7 будет разноцветным

В Одессе проводят капитальный ремонт здания родильного дома №7. В рамках капремонта проводятся ремонтные работы и утепление фасада, замена окон на энергосберегающие. Также будет проведено благоустройство территории возле медучреждения. Ранее в роддоме №7 был проведен капитальный ремонт кровельного покрытия и несущих перекрытий.

Кроме того, во время закрытия родильного дома №7 на ежегодную плановую дезинфекцию в течение ближайшего месяца запланировано проведение ремонта гинекологического отделения, 2-го акушерского отделения и детского отделения с палатой интенсивной терапии. Внутренние ремонтные работы будут проводиться за счет привлечения внебюджетных и благотворительных средств. Ранее для роддома №7 закуплены 30 современных кроватей и прикроватных тумбочек.

Кроме высокой квалификации медицинского персонала, важное значение имеют комфортные условия пребывания мам и малышей в родильном доме. Маленькие одесситы с первых дней жизни должны находиться в благоустроенных родильных залах и палатах, чтобы беременные и роженицы испытывали положительные эмоции от пребывания в учреждении.