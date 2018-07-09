История Одессы тесно связана с фонтанами. Несмотря на то, что город стоит на воде, с момента его основания остро стояла проблема обеспечения горожан пресной водой.

Так, в прошлом одесситы брали артезианскую воду на трех Фонтанах: Малом, Среднем и Большом. Пресная вода из этих источников отличалась высоким качеством. Считается, что выражение «Не фонтан!» родилось именно в Одессе. Так говорили местные жители, когда им пытались выдать привозную воду за питьевую из Фонтанов.

Сегодня же, многочисленные одесские фонтаны работают, что называется «для красоты».

Любуйтесь!