 
Информация к новости
  • Просмотров: 176
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Одесские фонтаны

Категория: Фоторепортаж


prev

Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
Одесские фонтаны
next

История Одессы тесно связана с фонтанами. Несмотря на то, что город стоит на воде, с момента его основания остро стояла проблема обеспечения горожан пресной водой.

Так, в прошлом одесситы брали артезианскую воду на трех Фонтанах: Малом, Среднем и Большом. Пресная вода из этих источников отличалась высоким качеством. Считается, что выражение «Не фонтан!» родилось именно в Одессе. Так говорили местные жители, когда им пытались выдать привозную воду за питьевую из Фонтанов.

Сегодня же, многочисленные одесские фонтаны работают, что называется «для красоты».

Любуйтесь!


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Одесские фонтаны

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 