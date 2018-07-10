В Одессе открывается концертная площадка возле обновленного Морвокзала

В настоящее время работники монтируют сцену возле Свято-Николаевского храма.

Организаторы обещают, что, начиная с 13 июля и по 31 августа, Морвокзал превратится в главную концертную площадку Одессы, где почти каждый вечер будут проходить выступления различных популярных артистов и музыкальных коллективов.

Так, 15 июля здесь с сольным концертом выступит Томас Андерс, 20 июля пройдет фестиваль «Рок на море», а его гостями будут «Друга Ріка», «Брати Гадюкіни», «Здоб ши Здуб», J:Mors.

25 июля состоится вечер юмора от артиста Студии «Квартал 95» Валерия Жидкова, а 29 одесситов порадует своими хитами Тото Кутуньо.

Еще один фестиваль — Odessa Acappella Fest- пройдет на этой сцене 8 августа – выступать будут парни из DukeTime, Mansound, «Пиккардийская Терция» и Pitsj.

С сольным концертом в Одессу 10 августа приедет Лайма Вайкуле, а 21 – группа «Песняры».

Организаторы обещают, что на территории концертной площадки будет работать фудкорт, фотозоны и интерактивы.