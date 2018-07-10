База НАТО? Нет порт Одесса

В украинско-американских учениях «Си Бриз – 2018» принимают участие военные из 19 стран.

В ходе учений военные потренируются планировать и проводить многонациональные морские операции в кризисных регионах. Маневры будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря. Особенность «Си Бриз – 2018» состоит в том, что силами морского, воздушного и наземного компонентов будут управлять с моря – с борта штабного корабля ВМС США Mount Whitney. Учения продлятся до 21 июля. В них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, одну подводную лодку, 25 летательных аппаратов и около 3 тыс. военных.