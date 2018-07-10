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  • Просмотров: 429
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

База НАТО? Нет порт Одесса

Категория: Фоторепортаж


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База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
База НАТО? Нет порт Одесса
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В украинско-американских учениях «Си Бриз – 2018» принимают участие военные из 19 стран.

В ходе учений военные потренируются планировать и проводить многонациональные морские операции в кризисных регионах. Маневры будут проводиться в Одесской и Николаевской областях, а также на морских полигонах северо-западной части Черного моря. Особенность «Си Бриз – 2018» состоит в том, что силами морского, воздушного и наземного компонентов будут управлять с моря – с борта штабного корабля ВМС США Mount Whitney. Учения продлятся до 21 июля. В них задействуют 29 кораблей, катеров и судов, одну подводную лодку, 25 летательных аппаратов и около 3 тыс. военных.


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База НАТО? Нет порт Одесса

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