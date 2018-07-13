В Греческом парке поселится Посейдон

Продолжается строительство Греческого парка на склонах Приморского бульвара. Уже завершены работы по укреплению подпорной стены Приморского бульвара, которая удерживает верхнюю террасу. К открытию главной части парка стену планируется озеленить высаженным в кадки зеленым плющом либо оживить ее рисунками.

Также заканчивается прокладка коммуникаций – освещения, полива, дренаж почвы и чистка коллектора. В конце следующей недели планируется засыпать открытые участки почвы черноземом и высадить деревья, кустарники и прочие элементы озеленения, которые были приняты по дендроплану и отобраны в питомнике для растений.

Одним из ключевых объектов Греческого парка станет фонтан. Для него уже вырыт котлован, а скульптурную композицию из 150-ти деталей отливают из бронзы в Киеве. Бетонные и облицовочные работы планируют завершить 5-го августа. В последней его декаде планируется установка фонтана и первые технические испытания. Парк также украсят четыре скульптуры – Посейдон из бронзы высотой 2.20 метра, и три статуи героинь греческой мифологии высотой 1.30 м. Все модели для отливки скульптур были отобраны скульптором Михаилом Ревой в Национальном археологическом музее Греции.