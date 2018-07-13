 
Информация к новости
  • Просмотров: 255
  • Дата: Вчера, 21:20
Вчера, 21:20

В Греческом парке поселится Посейдон

Категория: Фоторепортаж


prev

В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
В Греческом парке поселится Посейдон
next

Продолжается строительство Греческого парка на склонах Приморского бульвара. Уже завершены работы по укреплению подпорной стены Приморского бульвара, которая удерживает верхнюю террасу. К открытию главной части парка стену планируется озеленить высаженным в кадки зеленым плющом либо оживить ее рисунками.

Также заканчивается прокладка коммуникаций – освещения, полива, дренаж почвы и чистка коллектора. В конце следующей недели планируется засыпать открытые участки почвы черноземом и высадить деревья, кустарники и прочие элементы озеленения, которые были приняты по дендроплану и отобраны в питомнике для растений.

Одним из ключевых объектов Греческого парка станет фонтан. Для него уже вырыт котлован, а скульптурную композицию из 150-ти деталей отливают из бронзы в Киеве. Бетонные и облицовочные работы планируют завершить 5-го августа. В последней его декаде планируется установка фонтана и первые технические испытания. Парк также украсят четыре скульптуры – Посейдон из бронзы высотой 2.20 метра, и три статуи героинь греческой мифологии высотой 1.30 м. Все модели для отливки скульптур были отобраны скульптором Михаилом Ревой в Национальном археологическом музее Греции.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
В Греческом парке поселится Посейдон

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 