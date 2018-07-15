Полосатая гиена обитает по всей Северной Африке, в значительной части Азии от Средиземного моря до Бенгальского залива. Населяет невысокие глинистые возвышенности с пустынной и степной растительностью. Несмотря на то, что это хищное животное, гиены охотно едят много видов сочных растений, но особенно любят дыни и арбузы.

Впервые в коллекции Одесского зоопарка появились эти экзотические, необычные, красивые звери. Теперь посетители зоопарка получили возможность полюбоваться замечательными хищниками.

Большой праздник, посвященный новым обитателям Одесского зоопарка, состоялся сегодня.

У гостей мероприятия будет замечательная возможность узнать множество интересных фактов о жизни полосатых гиен, поучаствовать в различных конкурсах, получить море эмоций и зарядится хорошим настроением на весь день.

Гиены ночные животные, к сожалению, мы их застали спящими.