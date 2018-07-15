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  • Дата: Сегодня, 09:00
Сегодня, 09:00

День Гиен

Категория: Фоторепортаж


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День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
День Гиен
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Полосатая гиена обитает по всей Северной Африке, в значительной части Азии от Средиземного моря до Бенгальского залива. Населяет невысокие глинистые возвышенности с пустынной и степной растительностью. Несмотря на то, что это хищное животное, гиены охотно едят много видов сочных растений, но особенно любят дыни и арбузы.

Впервые в коллекции Одесского зоопарка появились эти экзотические, необычные, красивые звери. Теперь посетители зоопарка получили возможность полюбоваться замечательными хищниками.

Большой праздник, посвященный новым обитателям Одесского зоопарка, состоялся сегодня.

У гостей мероприятия будет замечательная возможность узнать множество интересных фактов о жизни полосатых гиен, поучаствовать в различных конкурсах, получить море эмоций и зарядится хорошим настроением на весь день.

Гиены ночные животные, к сожалению, мы их застали спящими.


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День Гиен

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