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  • Дата: Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10

Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля

Категория: Фоторепортаж


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Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля
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В этом году состоится 15-й розыгрыш Суперкубка.

Это одно из самых популярных событий футбольного года. Одесса в очередной раз будет принимать Суперкубок Украины по футболу. В прошлые годы матчи проходили на неизменно высоком организационном уровне. В этом году с приходом нового президента Премьер-лиги нас ожидает еще больше ярких событий и мероприятий, популяризующих футбол и здоровый образ жизни.

С сегодняшнего дня на Приморском бульваре работает промозона матча.

Суперкубок передали на промоавтомобиль, который до проведения матча будет ездить улицами города с целью популяризации футбола и матча в частности.


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Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля

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