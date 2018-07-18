Суперкубок Украины по футболу пройдет в Одессе 21 июля

В этом году состоится 15-й розыгрыш Суперкубка.

Это одно из самых популярных событий футбольного года. Одесса в очередной раз будет принимать Суперкубок Украины по футболу. В прошлые годы матчи проходили на неизменно высоком организационном уровне. В этом году с приходом нового президента Премьер-лиги нас ожидает еще больше ярких событий и мероприятий, популяризующих футбол и здоровый образ жизни.

С сегодняшнего дня на Приморском бульваре работает промозона матча.

Суперкубок передали на промоавтомобиль, который до проведения матча будет ездить улицами города с целью популяризации футбола и матча в частности.