Сторожевая башня

После завершения реконструкции в Сторожевой башне будут проходить выставки, посвященные истории Одессы и парка Шевченко. Внутри башни будет находиться музейная экспозиция.

Кроме этого, планируются и художественные выставки, то есть, будут экспонироваться фото и картины на разные темы одесских авторов и возможно мастеров из других городов. Кстати, в башне в прошлом году уже организовывали выставку старинного кирпича. Сейчас в башне заканчивается мелкий ремонт, и она скоро будет практически готова к размещению новых экспозиций. Башня является историческим архитектурным объектом, построенным в 1807- 1811 годах военным инженером австрийского происхождения по фамилии Круг.