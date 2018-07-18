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  • Просмотров: 79
  • Дата: Вчера, 23:15
Вчера, 23:15

Сторожевая башня

Категория: Фоторепортаж


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Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
Сторожевая башня
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После завершения реконструкции в Сторожевой башне будут проходить выставки, посвященные истории Одессы и парка Шевченко. Внутри башни будет находиться музейная экспозиция.

Кроме этого, планируются и художественные выставки, то есть, будут экспонироваться фото и картины на разные темы одесских авторов и возможно мастеров из других городов. Кстати, в башне в прошлом году уже организовывали выставку старинного кирпича. Сейчас в башне заканчивается мелкий ремонт, и она скоро будет практически готова к размещению новых экспозиций. Башня является историческим архитектурным объектом, построенным в 1807- 1811 годах военным инженером австрийского происхождения по фамилии Круг.


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Сторожевая башня

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