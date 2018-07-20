22-ой турнир памяти выдающегося одесского боксера Семёна Трестина

Более ста тридцати боксеров из пятнадцати стран мира – чемпионы своих стран, финалисты Олимпийских игр, призеры чемпионатов Европы – традиционно съехались в Одессу, чтобы соревноваться в мастерстве и выносливости. География турнира широка: Азербайджан, Беларусь, Финляндия, Латвия, Грузия, Молдова, Швеция, Дагестан, Иордания, Бельгия и, конечно, Украина. И уже шестнадцать лет эти соревнования неизменно проходят на гостеприимной спортивной базе Национального университета «Одесская юридическая академия».