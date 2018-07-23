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  • Просмотров: 135
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась

Категория: Фоторепортаж


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Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась
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Поворот на проспекте Шевченко в районе Дворца спорта изменил радиус, став менее крутым. Работы на проезжей части завершены, обустраиваются тротуары, в перспективе — барьерное ограждение, знаки и светофоры.

Капитальный ремонт данного поворота выполнялся участками, без полного перекрытия движения на время проведения работ.

Спрямление поворота на проспекте Шевченко предусматривает обустройство заездных карманов для общественного транспорта. Со стороны парка Победы такой карман уже выполнен, ведутся аналогичные работы с противоположной стороны проспекта.

Также будут продолжены: перекладка водопровода, обустройство тротуаров и пандусов с тактильной плиткой в зоне проведения работ, устройство дождеприемника со стороны Дворца спорта.


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Крутизна проспекта Шевченко уменьшилась

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