Самый высокий небоскреб Одессы

Самый высотный в Одессе комплекс апартаментов «Олимпийский» сейчас возводит строительная компания «Стикон» на проспекте Шевченко, 31, позади дворца спорта.

В комплексе предусмотрены 1-комнатные квартиры площадью от 63,2 кв.м., 2-комнатные квартиры площадью от 75,2 кв.м. и 2-комнатные двухуровневые квартиры площадью от 91,7 кв.м. Запланированный ввод в эксплуатацию - IV кв. 2019 года.

Объект возводится в рамках «реконструкции» недостроенного свайного поля около дворца спорта. Напомним, 15 мая 2017 года по согласию Одесской ОГА Дворец спорта и ООО «Менеджмент Инвестментс» провели изменения в градостроительных условиях на застройку участка позади здания дворца спорта, на котором находится недостроенное и полуразобранное свайное поле - там теперь согласовано строительство не спортивно-развлекательного центра в 7 этажей, а 30-этажного здания с апартаментами.

По своей высоте новый дом превысит самый высокий дом современной Одессы — жилой комплекс «Арк-Палас» на площади 10-го Апреля.