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  • Просмотров: 117
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Самый высокий небоскреб Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
Самый высокий небоскреб Одессы
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Самый высотный в Одессе комплекс апартаментов «Олимпийский» сейчас возводит строительная компания «Стикон» на проспекте Шевченко, 31, позади дворца спорта.

В комплексе предусмотрены 1-комнатные квартиры площадью от 63,2 кв.м., 2-комнатные квартиры площадью от 75,2 кв.м. и 2-комнатные двухуровневые квартиры площадью от 91,7 кв.м. Запланированный ввод в эксплуатацию - IV кв. 2019 года.

Объект возводится в рамках «реконструкции» недостроенного свайного поля около дворца спорта. Напомним, 15 мая 2017 года по согласию Одесской ОГА Дворец спорта и ООО «Менеджмент Инвестментс» провели изменения в градостроительных условиях на застройку участка позади здания дворца спорта, на котором находится недостроенное и полуразобранное свайное поле - там теперь согласовано строительство не спортивно-развлекательного центра в 7 этажей, а 30-этажного здания с апартаментами.

По своей высоте новый дом превысит самый высокий дом современной Одессы — жилой комплекс «Арк-Палас» на площади 10-го Апреля.


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Самый высокий небоскреб Одессы

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