Грядет реконструкция трамвайного кольца

Трамвайная развязка на 16 станции Б - Фонтана увеличится в размерах.

В рамках реконструкции территорию вокруг трамвайной развязки планируется облагородить и привести в надлежащий вид. Проект предусматривает полную замену путей, модернизацию подстанции, а также замену кабелей, опор и контактной сети.

Все расходы по реконструкции возьмет на себя заказчик проекта «Жилищно-строительный кооператив «Морской-1».

В КП «Одесгорэлектротранс» отмечают, что ремонтные работы по реконструкции трамвайного кольца не повлияют на движение трамвайных маршрутов №18 и №19, проходящих через этот участок.