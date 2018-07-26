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  • Дата: Сегодня, 02:00
Сегодня, 02:00

Грядет реконструкция трамвайного кольца

Категория: Фоторепортаж


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Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
Грядет реконструкция трамвайного кольца
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Трамвайная развязка на 16 станции Б - Фонтана увеличится в размерах.

В рамках реконструкции территорию вокруг трамвайной развязки планируется облагородить и привести в надлежащий вид. Проект предусматривает полную замену путей, модернизацию подстанции, а также замену кабелей, опор и контактной сети.

Все расходы по реконструкции возьмет на себя заказчик проекта «Жилищно-строительный кооператив «Морской-1».

В КП «Одесгорэлектротранс» отмечают, что ремонтные работы по реконструкции трамвайного кольца не повлияют на движение трамвайных маршрутов №18 и №19, проходящих через этот участок.


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Грядет реконструкция трамвайного кольца

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