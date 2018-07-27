В Зеленом театре — «Зеленая волна»

В 2018 году XXII международный книжный фестиваль «Зеленая волна» в Одессе стартовал 31 марта и продлится по 29 июля.

В рамках программы под общим названием «Границы литературы» проводятся различные мероприятия: диспуты, открытые интервью, лекции, дискуссии, презентации, мастер-классы, чтения с участием писателей, издателей, публицистов, критиков, журналистов, художников, педагогов, арт-менеджеров и деятелей культуры из Украины, а также из США, Великобритании, Швеции, Бельгии, России и Германии.

С 26 по 29 июля пройдет основная программа фестиваля, в рамках которой запланировано проведение 18-ти мероприятий.

В 2018 году фестивальный центр впервые располагается на самой популярной в Одессе площадке — в Зеленом театре.

На тенистых аллеях разместилась книжная ярмарка: стенды издательств и книготорговых предприятий с бестселлерами и редкими малотиражными изданиями, художественной, детской литературой, различной печатной продукцией.

Все четыре дня в Зеленом театре — насыщенная программа мероприятий: популярные современные авторы представят свои книги, пройдут встречи с одесскими и украинскими писателями, поэтами, состоятся поэтический марафон, книжные ночи, конкурсы, концерты и многое другое.

Одно из самых знаковых событий «Зеленой волны» - VI Одесский международный Корнейчуковский фестиваль. Это единственный в Украине фестиваль детской книги, целиком посвящённый литературному творчеству для детей.

Для юных посетителей выставки пройдут различные мастер-классы, развивающие интерактивы, литературные викторины, выступления детских театров и ещё много познавательно-развлекательных мероприятий.