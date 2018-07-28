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  • Дата: Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50

Возьми кусочек Одессы с собой

Категория: Фоторепортаж


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Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой

Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
Возьми кусочек Одессы с собой
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В Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (центральная аллея) открылась выставка «Лавка мастеров-2».

Более 200 народных умельцев со всех регионов Украины представят на выставке свои товары hand made: игрушки, украшения, изделия из кожи, одежду, обувь, домашний текстиль и многое другое.

Помимо литературного творчества можно насладиться и приобрести и изделия ручной работы. Мастерицы на ярмарке hand made представили всевозможные вязаные игрушки, славянских кукол-мотанок, деревянные предметы для домашнего обихода, оригинальные свечи, ловцов снов, украинскую одежду.


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Возьми кусочек Одессы с собой

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