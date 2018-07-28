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  • Дата: Вчера, 20:10
Вчера, 20:10

Турнир памяти Виталия Виноградского

Категория: Фоторепортаж


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Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
Турнир памяти Виталия Виноградского
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На стадионе Динамо прошел турнир по баскетболу 3х3, организованный Одесской городской федерацией баскетбола и Одесской государственной академией строительства и архитектуры, выпускником которой был Виталий Мартынович.

Соревнования прошли в трех возрастных группах: коллективы ветеранов (А), мужчины (B), юноши и девушки U18 (C).

Все матчи турнира прошли согласно официальным правилам ФИБА и состоялись в один день – в субботу, 28 июля.

Планируется, что турнир по баскетболу 3х3 памяти В.М. Виноградского станет ежегодным.


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Турнир памяти Виталия Виноградского

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