Турнир памяти Виталия Виноградского

На стадионе Динамо прошел турнир по баскетболу 3х3, организованный Одесской городской федерацией баскетбола и Одесской государственной академией строительства и архитектуры, выпускником которой был Виталий Мартынович.

Соревнования прошли в трех возрастных группах: коллективы ветеранов (А), мужчины (B), юноши и девушки U18 (C).

Все матчи турнира прошли согласно официальным правилам ФИБА и состоялись в один день – в субботу, 28 июля.

Планируется, что турнир по баскетболу 3х3 памяти В.М. Виноградского станет ежегодным.