Турнир памяти Виталия Виноградского

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
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На стадионе Динамо прошел турнир по баскетболу 3х3, организованный Одесской городской федерацией баскетбола и Одесской государственной академией строительства и архитектуры, выпускником которой был Виталий Мартынович.
Соревнования прошли в трех возрастных группах: коллективы ветеранов (А), мужчины (B), юноши и девушки U18 (C).
Все матчи турнира прошли согласно официальным правилам ФИБА и состоялись в один день – в субботу, 28 июля.
Планируется, что турнир по баскетболу 3х3 памяти В.М. Виноградского станет ежегодным.