На фасадах старинных зданий в Одессе укрепят лепнину и карнизы

На заседании исполкома Одесского горсовета депутаты одобрили проведение неотложных ремонтных работ на 22-х домах в исторической части Одессы. В их числе - памятники архитектуры. Заказывать проведение работ будет Управление по вопросам охраны культурного наследия.

Ремонтные работы противоаварийные. Специалисты будут ремонтировать фасады тех домов, на которых недавно падала лепнина, отваливались элементы декора. Так что это необходимо не только для сохранения внешнего вида исторической застройки, но и для безопасности граждан.