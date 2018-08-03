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  • Дата: Вчера, 20:10
Вчера, 20:10

В Одесском зоопарке - «День спорта»

Категория: Фоторепортаж


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В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
В Одесском зоопарке - «День спорта»
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3 августа 2018 года Одесский зоопарк пригласил активных и любознательных на «День спорта».

На зеленой лужайке зоопарка для всех желающих прошел открытый урок по китайской гимнастике цигун (слово цигун переводится с китайского как «управление энергией»).

Китайская гимнастика цигун - это система, позволяющая научиться управлять энергией своего организма. За кажущейся простотой движений скрывается тысячелетний опыт изучения законов и механизмов работы человеческого организма. Такой урок на свежем воздухе полезен и детям, и взрослым.

Занятие провел тренер-преподаватель Одесской областной федерации ушу Сергей Леонидов.

А на центральной площади зоологического парка для детей была организована интересная игровая программа - юные любители природы приняли участие в конкурсах и эстафетах.


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В Одесском зоопарке - «День спорта»

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