В Одесском зоопарке - «День спорта»

3 августа 2018 года Одесский зоопарк пригласил активных и любознательных на «День спорта».

На зеленой лужайке зоопарка для всех желающих прошел открытый урок по китайской гимнастике цигун (слово цигун переводится с китайского как «управление энергией»).

Китайская гимнастика цигун - это система, позволяющая научиться управлять энергией своего организма. За кажущейся простотой движений скрывается тысячелетний опыт изучения законов и механизмов работы человеческого организма. Такой урок на свежем воздухе полезен и детям, и взрослым.

Занятие провел тренер-преподаватель Одесской областной федерации ушу Сергей Леонидов.

А на центральной площади зоологического парка для детей была организована интересная игровая программа - юные любители природы приняли участие в конкурсах и эстафетах.