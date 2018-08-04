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  • Просмотров: 125
  • Дата: Вчера, 19:40
Вчера, 19:40

Дюковский парк

Категория: Фоторепортаж


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Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
Дюковский парк
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Дюковский парк расположен не в центре города, но имеет давнюю историю. Его название связано с одним из первых градоначальников города – французом Дюком де Ришелье. Позже эта местность превратилась из частного владения в общедоступный сад-парк.

В советское время парк превратился в крупный выставочный центр, о чем мы расскажем в нашей статье. А сегодня эта зеленая зона является убежищем для немногочисленных посетителей окрестных улиц. В главном пруду парка люди даже пытаются ловить рыбу. Аллеи надежно укрыты зелеными кронами деревьев, но часто широкие проходы превращаются в узкие тропинки. Кое-где видны элементы благоустройства, но более часто видны черты заброшенности и запустения.

В парке существуют и аттракционы, есть даже два водных велосипеда, для тех, кто хочет покататься по пруду и разогнать густую зеленую тину, которая опутывает берега водоема.


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Дюковский парк

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