Дюковский парк расположен не в центре города, но имеет давнюю историю. Его название связано с одним из первых градоначальников города – французом Дюком де Ришелье. Позже эта местность превратилась из частного владения в общедоступный сад-парк.

В советское время парк превратился в крупный выставочный центр, о чем мы расскажем в нашей статье. А сегодня эта зеленая зона является убежищем для немногочисленных посетителей окрестных улиц. В главном пруду парка люди даже пытаются ловить рыбу. Аллеи надежно укрыты зелеными кронами деревьев, но часто широкие проходы превращаются в узкие тропинки. Кое-где видны элементы благоустройства, но более часто видны черты заброшенности и запустения.

В парке существуют и аттракционы, есть даже два водных велосипеда, для тех, кто хочет покататься по пруду и разогнать густую зеленую тину, которая опутывает берега водоема.