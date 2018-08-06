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  • Дата: Сегодня, 20:40
Сегодня, 20:40

Ешьте правильные арбузы

Категория: Фоторепортаж


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Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
Ешьте правильные арбузы
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Торговые точки в Одессе, где продаются бахчевые культуры, подлежат тщательной проверке со стороны управления торговли, развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Ведомство готово в течение месяца провести ряд проверок в городе.

Площадки, работающие стихийно и нелегально, будут разбираться, а их торговля прекращена.

Реагировать на факт незаконной торговли обязано не только управление торговли, но и департамент муниципальной безопасности. Своевременное вмешательство поможет решить вопрос с нелегальной реализацией бахчевых культур.

В обязательном порядке у продавцов арбузов должна быть разрешительная документация. В частности, документ о ветеринарно-санитарном контроле, экспертное заключение, заключение лаборатории, которая проверяла арбузы на бактериологические, радиологические показатели, уровень нитратов. Одесситы, доверяйте только легальным точкам продаж.


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Ешьте правильные арбузы

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