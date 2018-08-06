Ешьте правильные арбузы

Торговые точки в Одессе, где продаются бахчевые культуры, подлежат тщательной проверке со стороны управления торговли, развития потребительского рынка и защиты прав потребителей. Ведомство готово в течение месяца провести ряд проверок в городе.

Площадки, работающие стихийно и нелегально, будут разбираться, а их торговля прекращена.

Реагировать на факт незаконной торговли обязано не только управление торговли, но и департамент муниципальной безопасности. Своевременное вмешательство поможет решить вопрос с нелегальной реализацией бахчевых культур.

В обязательном порядке у продавцов арбузов должна быть разрешительная документация. В частности, документ о ветеринарно-санитарном контроле, экспертное заключение, заключение лаборатории, которая проверяла арбузы на бактериологические, радиологические показатели, уровень нитратов. Одесситы, доверяйте только легальным точкам продаж.