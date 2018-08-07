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  • Просмотров: 250
  • Дата: Вчера, 21:00
Вчера, 21:00

Ремонт в многострадальном доме Руссова

Категория: Фоторепортаж


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Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
Ремонт в многострадальном доме Руссова
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Сотрудники компании «Укрспецпроект» продолжают ремонтно-строительные работы в многострадальном доме Руссова.

Напомним, в конце апреля компания «Укрспецпроект» выиграла тендер на реставрацию дома Руссова по заказу Одесской мэрии. Правда, сделать это ей удалось лишь со второй попытки: первый тендер выиграла компания «Арт проект 2010», связанная с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, однако позже она отказалась от заключения договора.

В общей сложности на ремонт одного из самых известных и скандальных памятников архитектуры Одессы планируют потратить 108 миллионов гривен.


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Ремонт в многострадальном доме Руссова

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