Ремонт в многострадальном доме Руссова

Сотрудники компании «Укрспецпроект» продолжают ремонтно-строительные работы в многострадальном доме Руссова.

Напомним, в конце апреля компания «Укрспецпроект» выиграла тендер на реставрацию дома Руссова по заказу Одесской мэрии. Правда, сделать это ей удалось лишь со второй попытки: первый тендер выиграла компания «Арт проект 2010», связанная с одесским бизнесменом Русланом Тарпаном, однако позже она отказалась от заключения договора.

В общей сложности на ремонт одного из самых известных и скандальных памятников архитектуры Одессы планируют потратить 108 миллионов гривен.