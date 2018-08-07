За осквернение дома Либмана — штраф!

Дом Либмана — так до середины 1950-х годов одесситы называли дом по улице Советской Армии (Преображенской), 23.

Арендатор хлебопекарной фирмы М. Е. Либман приобрел участок предназначенной к сносу, помнившей еще Пушкина, гауптвахты на углу Преображенской и Садовой улиц, против Соборной площади. Промышленник 4 разряда вознамерился открыть здесь собственное дело. В марте 1833 года Либман представил в строительное отделение городской управы проект пятиэтажного дома, выполненный архитектором Э. Я. Меснером...

Но это история, а в наши дни, после случая с упавшей недавно на голову прохожему лепниной рабочие КП «Портофранковский» стали оббивать фрагменты лепнины, дабы предупредить подобные неприятности. Их действия оказались незаконными. КП «Портофраковский» оштрафовали на 170 тысяч гривен за уничтожение уникальной лепнины дома Либмана, что на Садовой, который, как известно, является памятником архитектуры.