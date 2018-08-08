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  • Просмотров: 99
  • Дата: Вчера, 22:00
Вчера, 22:00

Ремонт теплотрассы на Сегедской

Категория: Фоторепортаж


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Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
Ремонт теплотрассы на Сегедской
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Ремонт теплотрассы на Сегедской, который начали в середине июля, судя по всему, близится к завершению. Трубы уже все заменили. Сейчас происходит засыпка, а чуть позже — укладка асфальта.

Напомним, завершить ремонт на этом участке дороги в мэрии пообещали до 25 августа. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, здесь меняют 563 м теплотрассы. На них в течение года возникало 9 повреждений. Стоимость ремонта — около 40 миллионов гривен.


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Ремонт теплотрассы на Сегедской

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