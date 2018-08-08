Ремонт теплотрассы на Сегедской, который начали в середине июля, судя по всему, близится к завершению. Трубы уже все заменили. Сейчас происходит засыпка, а чуть позже — укладка асфальта.

Напомним, завершить ремонт на этом участке дороги в мэрии пообещали до 25 августа. По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Сергея Агуцы, здесь меняют 563 м теплотрассы. На них в течение года возникало 9 повреждений. Стоимость ремонта — около 40 миллионов гривен.