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  • Дата: Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47

Преображенский парк обзавелся воротами

Категория: Фоторепортаж


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Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
Преображенский парк обзавелся воротами
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Территорию Преображенского парка, на котором некогда находилось Первое христианское кладбище, продолжают благоустраивать.

Большое значение имеет восстановление ограды и входных групп по стороны ул. Преображенской и Мечникова. Возможно, это усилит задуманный ранее мемориальный характер парка. Впоследствии там будут находиться не только красивые газоны, фонари и лавочки, но и церковь Всех Святых, некогда снесенная вместе с кладбищем, а также музей, посвященный знаменитым одесситам и первостроителям города, похороненным в этом месте.

Всего, по имеющейся информации, на Первом одесском кладбище захоронено порядка 200 тысяч одесситов.


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Преображенский парк обзавелся воротами

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