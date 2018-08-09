Преображенский парк обзавелся воротами

Территорию Преображенского парка, на котором некогда находилось Первое христианское кладбище, продолжают благоустраивать.

Большое значение имеет восстановление ограды и входных групп по стороны ул. Преображенской и Мечникова. Возможно, это усилит задуманный ранее мемориальный характер парка. Впоследствии там будут находиться не только красивые газоны, фонари и лавочки, но и церковь Всех Святых, некогда снесенная вместе с кладбищем, а также музей, посвященный знаменитым одесситам и первостроителям города, похороненным в этом месте.

Всего, по имеющейся информации, на Первом одесском кладбище захоронено порядка 200 тысяч одесситов.