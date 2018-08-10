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  • Просмотров: 175
  • Дата: Вчера, 21:10
Вчера, 21:10

Хранители Горсада

Категория: Фоторепортаж


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Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
Хранители Горсада
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Каждому одесситу хорошо знакома скульптурная группа «Лев и Львица», расположенная по сторонам главной аллеи, ведущий в Городской сад со стороны улицы Дерибасовской.

Неотъемлемый символ Горсада появился здесь около ста лет назад, в 1928 году. Обе скульптуры были выполнены французским скульптором Огюстом Каэном (Auguste-Nicolas Caïn) в 1854 году и принадлежали известному одесскому городскому голове Григорию Маразли.

Грянула революция, и дача Маразли, как и имущество многих других известных городских аристократов, была национализирована. Так в 1928 году «Лев и Львица» перекочевали в Горсад.

За все время пребывания в Горсаду скульптуры льва и львицы реставрировали один раз – в 2006 году. Реставрационные работы проводили в Киеве в течение полугода, и уже в 2007 году «Лев и Львица» вновь появились на своих постаментах.

В процессе реставрации выяснилось, что скульптуры сделаны из практически чистой (99,7%) меди.


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Хранители Горсада

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