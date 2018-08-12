Католическая процессия прошла по улицам Одессы

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
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В воскресенье, 12 августа, в Одессе прошло процессионное шествие христиан Римской католической церкви.
Предполагаемое число участников процессии – 250 человек. Шествие прошло по маршруту: улица Гаванная – переулок Маяковского – улица Преображенская – улица Бунина – улица Екатерининская.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал накануне распоряжение №701, которым предписал департаменту муниципальной безопасности Одесского городского совета совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области обеспечить охрану общественного порядка во время проведения шествия.