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  • Просмотров: 363
  • Дата: Вчера, 15:20
Вчера, 15:20

Католическая процессия прошла по улицам Одессы

Категория: Фоторепортаж


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Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
Католическая процессия прошла по улицам Одессы
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В воскресенье, 12 августа, в Одессе прошло процессионное шествие христиан Римской католической церкви.

Предполагаемое число участников процессии – 250 человек. Шествие прошло по маршруту: улица Гаванная – переулок Маяковского – улица Преображенская – улица Бунина – улица Екатерининская.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал накануне распоряжение №701, которым предписал департаменту муниципальной безопасности Одесского городского совета совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области обеспечить охрану общественного порядка во время проведения шествия.


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Католическая процессия прошла по улицам Одессы

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