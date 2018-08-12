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  • Просмотров: 139
  • Дата: Вчера, 19:40
Вчера, 19:40

Одесса помнит своих сыновей

Категория: Фоторепортаж


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Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
Одесса помнит своих сыновей
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12 августа на фасаде дома №29 по улице Княжеской (угол улицы Конной) по инициативе Всемирного клуба одесситов установлена и открыта мемориальная доска памяти известного советского и украинского артиста, уроженца г. Одессы, народного артиста Украинской ССР, Ефима Березина (Штепселя) (1919-2004). 
Дуэт Тарапунька (Юрий Трофимович Тимошенко) и Штепсель (Ефим Иосифович Березин) пользовался огромной популярностью и просуществовал более 40 лет.

Куратором проекта выступил известный одесский краевед и писатель Михаил Пойзнер, создал доску скульптор Леонид Брук. В церемонии открытия приняли участие сын и дочь Ефима Иосифовича Анна и Григорий Березины, а также, его зять, известный актер Леонид Каневский.


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Одесса помнит своих сыновей

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