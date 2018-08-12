Одесса помнит своих сыновей

12 августа на фасаде дома №29 по улице Княжеской (угол улицы Конной) по инициативе Всемирного клуба одесситов установлена и открыта мемориальная доска памяти известного советского и украинского артиста, уроженца г. Одессы, народного артиста Украинской ССР, Ефима Березина (Штепселя) (1919-2004).

Дуэт Тарапунька (Юрий Трофимович Тимошенко) и Штепсель (Ефим Иосифович Березин) пользовался огромной популярностью и просуществовал более 40 лет.

Куратором проекта выступил известный одесский краевед и писатель Михаил Пойзнер, создал доску скульптор Леонид Брук. В церемонии открытия приняли участие сын и дочь Ефима Иосифовича Анна и Григорий Березины, а также, его зять, известный актер Леонид Каневский.