К нам прилетела американская бабочка

В последнее время одесситы замечают, что листья многих деревьев сохнут под слоем паутины. Это результат работы гусеницы американской белой бабочки (Hyphantria cunea). Этот карантинный вредитель был завезен в наши края с Северной Америки и хорошо переносит местные зимы.

К счастью, его деятельность не приводит к полной гибели дерева, и на следующий год растение снова даст новые почки. Однако бабочка может вызывать аллергическую реакцию.

Самый простой и безопасный способ избавления от вредоносного насекомого — это обрезка и сжигание поврежденных веток.