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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

К нам прилетела американская бабочка

Категория: Фоторепортаж


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К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
К нам прилетела американская бабочка
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В последнее время одесситы замечают, что листья многих деревьев сохнут под слоем паутины. Это результат работы гусеницы американской белой бабочки (Hyphantria cunea). Этот карантинный вредитель был завезен в наши края с Северной Америки и хорошо переносит местные зимы.

К счастью, его деятельность не приводит к полной гибели дерева, и на следующий год растение снова даст новые почки. Однако бабочка может вызывать аллергическую реакцию.

Самый простой и безопасный способ избавления от вредоносного насекомого — это обрезка и сжигание поврежденных веток.


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К нам прилетела американская бабочка

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