К нам прилетела американская бабочка

Автор: Вячеслав Теняков «Слово»
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В последнее время одесситы замечают, что листья многих деревьев сохнут под слоем паутины. Это результат работы гусеницы американской белой бабочки (Hyphantria cunea). Этот карантинный вредитель был завезен в наши края с Северной Америки и хорошо переносит местные зимы.
К счастью, его деятельность не приводит к полной гибели дерева, и на следующий год растение снова даст новые почки. Однако бабочка может вызывать аллергическую реакцию.
Самый простой и безопасный способ избавления от вредоносного насекомого — это обрезка и сжигание поврежденных веток.