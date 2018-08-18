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  • Просмотров: 129
  • Дата: Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20

Игры героев

Категория: Фоторепортаж


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Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
Игры героев
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18 августа 2018 года в Одессе, возле памятника Дюку де Ришелье, состоялся Всеукраинский этап соревнований по кроссфиту «Игры героев».

«Игры героев» — спортивные соревнования, которые проводятся среди ветеранов Вооруженных Сил Украины, а также гражданских лиц с инвалидностью. В Украине соревнования впервые состоялись 21 мая 2016 года.

Главная цель «Игр героев» — психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация лиц с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.


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Игры героев

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