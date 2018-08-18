18 августа 2018 года в Одессе, возле памятника Дюку де Ришелье, состоялся Всеукраинский этап соревнований по кроссфиту «Игры героев».

«Игры героев» — спортивные соревнования, которые проводятся среди ветеранов Вооруженных Сил Украины, а также гражданских лиц с инвалидностью. В Украине соревнования впервые состоялись 21 мая 2016 года.

Главная цель «Игр героев» — психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация лиц с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.