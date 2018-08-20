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  • Дата: Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20

Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана

Категория: Фоторепортаж


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Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана
Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана

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В пресс-службе городского совета сообщили о том, что начали демонтировать трамвайные рельсы на пятой станции Большого Фонтана.

Также запланирована укладка новой тротуарной плитки, а у тротуаров будут установлены турникеты. Будут полностью отремонтированы трамвайные пути.

На период работ (до 16 сентября, 2018 года) работники перекрыли транспортное движение (угол Фонтанской дороги и улица Черняховского).

Трамвайные маршруты под номерами 18 и 19 временно прекратят свое передвижение.

Изменится маршрут передвижений автобусов и маршруток, которые совершали перевозки пассажиров с проспекта Шевченко по улице Черняховского, теперь они будут осуществлять объезд через 4-ю станцию Фонтанской дороги.


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Ремонт транспортной развязки на 5 станции Фонтана

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