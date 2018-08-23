На 27-ю годовщину — 27-ми метровый флаг

День Государственного флага Украины в Одессе отметили поднятием Государственных флагов у ОГА на проспекте Шевченко и на Думской площади у здания Горсовета. Главным же событием дня стало шествие с сине-жёлтым флагом Украины по Потёмкинской лестнице. Флаг длиной 27 метров равен количеству лет независимой Украины – и каждый год он увеличивается на 1 метр.

По словам организаторов, в этом году флаг поднимали по Потемкинской лестнице более трехсот человек. А на само мероприятие, которое проходит уже 10 лет подряд, собираются тысячи зрителей.

«Этим фестивалем мы хотим показать, что мы – одна нация, один народ, мы – украинцы. Мы можем делать что-то вместе. А ещё хочется просто поднимать всем настроение, чтобы все приходили сюда с улыбкой и поддерживали праздник», — рассказала координатор флешмоба Олеся Русинова.

Сразу после поднятия флага свое искусство возле памятника Дюку продемонстрировали ученики школы боевого гопака.