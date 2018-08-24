Хоть рекорд и не побили

Но ставшая уже ежегодной акция «Вышиванковая цепь», прошедшая 24 августа в День Независимости в Одессе успешно состоялась. И 1900 участников получили большое удовольствие выстроившись в живую цепь по Потемкинской лестнице вверх и вниз, и далее по алее Приморскому бульвару до Воронцовского дворца и снова к Дюку, который по традиции стал номером «№1» в этой живой цепи в «вышиванках». Акция проходила в сопровождении прекрасной музыкальной группы «Друже музыко» под управлением Максима Трубникова. Среди участников «Вышиванковой цепи» был глава ОГА Максим Степанов и заместитель председателя одесского облсовета Юрий Димчогло. Максимум участников был в 2016 году. Тогда в акции прияли участие 3351 человек. А в первый год проведения «Вышиванковой цепи» в 2009 году было вообще всего около 70 участников.