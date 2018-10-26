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  • Просмотров: 418
  • Дата: Вчера, 21:35
Вчера, 21:35

Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко

Категория: Фоторепортаж


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Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко
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Больше 25 миллионов гривен намерена потратить мэрия Одессы на реконструкцию жилого дома №8а по проспекту Шевченко.

Проект реконструкции предусматривает, кроме прочего, укрепление здания, замену кровли, установку пластиковых окон, дверей и новых лестниц, замену системы отопления, электроснабжения, монтаж кондиционеров, утепление стен и, внимание, облицовку фасадов металлическим сайдингом.

№8а находится на углу проспекта Шевченко и Армейской. Это жилой дом, но большую часть помещений в нем занимают различные коммерческие организации. Весь первый этаж — это сплошные магазины-кафе.

Памятником архитектуры здание не является, хотя довольно старое. Построили его в начале XX века для военных. Это так называемые Каховские казармы. Больше ста лет назад здесь, на южной окраине города, было много военных объектов: артучилище, кадетский корпус, несколько, как мы бы сейчас сказали, баз - артиллерийских, пехотных, саперных и казачьих.

В советское время два казарменных комплекса, на Новоаркадиевской дороге и Канатной, переделали в жилые дома.


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Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко

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