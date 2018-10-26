Историческое здание бывших Каховских казарм на проспекте Шевченко

Больше 25 миллионов гривен намерена потратить мэрия Одессы на реконструкцию жилого дома №8а по проспекту Шевченко.

Проект реконструкции предусматривает, кроме прочего, укрепление здания, замену кровли, установку пластиковых окон, дверей и новых лестниц, замену системы отопления, электроснабжения, монтаж кондиционеров, утепление стен и, внимание, облицовку фасадов металлическим сайдингом.

№8а находится на углу проспекта Шевченко и Армейской. Это жилой дом, но большую часть помещений в нем занимают различные коммерческие организации. Весь первый этаж — это сплошные магазины-кафе.

Памятником архитектуры здание не является, хотя довольно старое. Построили его в начале XX века для военных. Это так называемые Каховские казармы. Больше ста лет назад здесь, на южной окраине города, было много военных объектов: артучилище, кадетский корпус, несколько, как мы бы сейчас сказали, баз - артиллерийских, пехотных, саперных и казачьих.

В советское время два казарменных комплекса, на Новоаркадиевской дороге и Канатной, переделали в жилые дома.