Ужасно красивый парк Савицкого (парк им. Ленинского комсомола)

Парк - памятник садово-паркового искусства (имеет таковой статус с 1984 года)

Правда ни культурой, не отдыхом тут даже не пахнет (за исключением детского уголка в районе Ивановского путепровода и спортивной школы на другом конце аллеи, идущей вдоль улицы Мельницкой). Наши сограждане, чья юность пришлась на послевоенные годы вспоминают пруды, где купались (были установлены даже вышки для ныряния), катались на лодках. То были годы расцвета. Затем наступила старость, обнищание и полный упадок... этого зелёного уголка.