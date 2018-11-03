Забег к 100-летию независимости Польши

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоялся забег, посвященный 100-летию независимости Польши.

Участники совершили забег на дистанцию 1918 метров, что символизирует год получения Польшей независимости.

В марафоне приняли участие все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Участники забега получили памятные дипломы, а победители - награды и призы.

Спортивный праздник прошел под патронатом Генерального Консульства Республики Польша в Одессе.