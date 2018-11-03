 
Информация к новости
  • Просмотров: 78
  • Дата: Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04

Забег к 100-летию независимости Польши

Категория: Фоторепортаж


prev

Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
Забег к 100-летию независимости Польши
next

Сегодня  в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоялся  забег, посвященный 100-летию независимости Польши.

Участники  совершили  забег на дистанцию 1918 метров, что символизирует год получения Польшей независимости.

В марафоне  приняли участие все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. Участники забега получили памятные дипломы, а победители - награды и призы.

Спортивный праздник прошел под патронатом Генерального Консульства Республики Польша в Одессе.


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться ссылкой на публикацию:
Забег к 100-летию независимости Польши

" data-image="">
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 