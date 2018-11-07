На пруду у джутовой появились утки.

Этот пруд когда - то принадлежал джутовой фабрике, которая была открыта в 1887 году. Незадолго до войны, в сороком году на берегу пруда (в это трудно поверить) в летнее время работали санаторий и пионерлагерь.

Пруд джутовой фабрики является частью системы регулирования отвода ливневого оттока с территории западной части Одессы.

Последние анализы донных отложений водоема показали, что пруд загрязнен спецефическими веществами токсического действия. Было даже предложение его осушить и засыпать, но оно не прошло, так как тогда бы подпочвенные воды затопили бы окрестные строения.

Пруд по - прежнему в плачевном состоянии. Единственное, что радует глаз - дикие утки. Появление пернатых на водоеме - это хороший признак.