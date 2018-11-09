На крыше дома Руссова

В Одессе активно ведутся реставрационный работы в Доме Руссова, цель которых – сохранить памятник архитектуры.

На данном этапе заменяют кровельную систему, а также выполняется монтаж основания купола. Позже строители начнут общую реставрацию фасада.

Работы, начатые в мае текущего года, идут по графику. До конца года планируется завершить кровельные работы и полностью восстановить купол здания.

Более того, сейчас готовятся к массовым ремонтно-реставрационным работам Дома Либмана, который граничит с Домом Руссова.