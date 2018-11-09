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  • Просмотров: 80
  • Дата: Сегодня, 21:01
Сегодня, 21:01

На крыше дома Руссова

Категория: Фоторепортаж


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На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
На крыше дома Руссова
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В Одессе активно ведутся реставрационный работы в Доме Руссова, цель которых – сохранить памятник архитектуры.

На данном этапе заменяют кровельную систему, а также выполняется монтаж основания купола. Позже строители начнут общую реставрацию фасада.

Работы, начатые в мае текущего года, идут по графику. До конца года планируется завершить кровельные работы и полностью восстановить купол здания.

Более того, сейчас готовятся к массовым ремонтно-реставрационным работам Дома Либмана, который граничит с Домом Руссова.


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На крыше дома Руссова

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