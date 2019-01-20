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Сегодня, 20:05

Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины

Категория: Фоторепортаж


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Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины
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Праздничный концерт состоялся при участии образцовых хоровых коллективов "Соловушка" и "Тоника", образцового фольклорного ансамбля "Цветень", хора "Польске квяты", казацкого народного хора "Козацьке коло", вокального ансамбля "Соловьята", творческого коллектива ОЦДТЮТ "Моряна", заслуженного работника культуры Украины, профессора Евгения Лукашова, солистов – лауреатов международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов, юных талантливых исполнителей.

Зрители увидели яркие творческие выступления артистов, которые представили своим зрителям необыкновенный и удивительный мир колядок, щедривок, зимних и новогодних песен.

В концерте прозвучат произведения автора и композитора Ларисы Козловской.


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Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины

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