Концерт "Від Миколая до Хрещення", посвящен Дню Соборности Украины

Праздничный концерт состоялся при участии образцовых хоровых коллективов "Соловушка" и "Тоника", образцового фольклорного ансамбля "Цветень", хора "Польске квяты", казацкого народного хора "Козацьке коло", вокального ансамбля "Соловьята", творческого коллектива ОЦДТЮТ "Моряна", заслуженного работника культуры Украины, профессора Евгения Лукашова, солистов – лауреатов международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов, юных талантливых исполнителей.

Зрители увидели яркие творческие выступления артистов, которые представили своим зрителям необыкновенный и удивительный мир колядок, щедривок, зимних и новогодних песен.

В концерте прозвучат произведения автора и композитора Ларисы Козловской.