Бельгийские остановки из XX века.

Старинные трамвайные остановки Одессы, построенные в начале XX века Бельгийским трамвайным обществом, внесут в Госреестр недвижимых памятников архитектуры местного значения единым комплексом.

Такое решение принял консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия.

Оно связано с нежеланием Министерства культуры брать под охрану остановки по отдельности. Ведомство внесло в реестр только четыре павильона на Фонтанской дороге и Даче Ковалевского (еще три на Фонтане под охраной с 1990 года) и отказалось признавать памятниками остановки по маршруту 20-го («камышового») трамвая: дескать, это типовые сооружения.

Остановки электрического трамвая строились в Одессе в 1911-1915 годах. Над их созданием работал архитектор Адольф Минкус. Выполнены остановки в стиле геометрического модерна. Часть их по-прежнему используется по назначению, часть перестроили. Некоторые превратились в магазины, одна остановка стала рестораном, а в летнем остановочном комплексе на центральной аллее парка Шевченко засела администрация.