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  • Дата: Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42

Бельгийские остановки из XX века.

Категория: Фоторепортаж


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Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.
Бельгийские остановки из XX века.

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Старинные трамвайные остановки Одессы, построенные в начале XX века Бельгийским трамвайным обществом, внесут в Госреестр недвижимых памятников архитектуры местного значения единым комплексом.

Такое решение принял консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия.

Оно связано с нежеланием Министерства культуры брать под охрану остановки по отдельности. Ведомство внесло в реестр только четыре павильона на Фонтанской дороге и Даче Ковалевского (еще три на Фонтане под охраной с 1990 года) и отказалось признавать памятниками остановки по маршруту 20-го («камышового») трамвая: дескать, это типовые сооружения.

Остановки электрического трамвая строились в Одессе в 1911-1915 годах. Над их созданием работал архитектор Адольф Минкус. Выполнены остановки в стиле геометрического модерна. Часть их по-прежнему используется по назначению, часть перестроили. Некоторые превратились в магазины, одна остановка стала рестораном, а в летнем остановочном комплексе на центральной аллее парка Шевченко засела администрация.


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Бельгийские остановки из XX века.

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